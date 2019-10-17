Судебные приставы за давний долг одному из банков в Волгограде арестовали московскую квартиру Сергея Жигунова. Однако целиком это задолженность не покрывает. Теперь приставы будут искать другую недвижимость или проекты актера и продюсера, но многое уже передано другим лицам или переписано на жену.

Судебные приставы за давний долг одному из банков в Волгограде арестовал московскую квартиру Сергея Жигунова.Оказалось, что 56-летний актер и продюсер еще 5 лет назад взял в банке кредит под один из своих проектов, но целиком сумму вернуть вовремя не смог, задолжав 38 миллионов рублей.К работе приступили судебные приставы. Они уже арестовали одну из квартир Жигунова площадью 40 квадратных метров на Мосфильмовской улице. Ее оценили в 16 миллионов рублей и передали деньги банку.Однако эта сумма целиком долг не погасит, поэтому приставы будут искать другую собственность Жигунова, которую можно арестовать в счет долга.Известно, что у него были еще три квартиры и дача в подмосковном Абрамцеве, но большую часть недвижимости актер переписал на жену, а единственную оставшуюся квартиру по закону забирать нельзя, пишет StarHit.Кроме того, актеру предстоит выплатить еще и исполнительский сбор, а это почти 2,7 миллиона рублей, пишет издание со ссылкой на окружение Жигунова. Правда, за счет чего будут взыскивать долги, большой вопрос, поскольку права на многие из своих самых известных проектов, среди которых сериалы "Сердца трех", "Графиня де Монсоро", "Королева Марго", "Мартин Иден", "Три мушкетера" и некоторые другие в счет долгов уже переданы другим лицам и компаниям.