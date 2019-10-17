Бывшая жительница телестройки Настя Коткова рассказала о
проблеме, которая коснулась многих участников проекта. Оказывается, звезды шоу Дом-2
заразились друг от друга венерической болезнью.
Бывшая жительница телестройки Настя Коткова рассказала о
проблеме, которая коснулась многих участников проекта. Оказывается, звезды шоу "Дом-2"
заразились друг от друга венерической болезнью.
Настя Котова, общаясь с подписчиками в "Инстаграм", сообщила,
что некоторые участники реалити-шоу испытывают серьезные проблемы со здоровьем.
Экс-жительница шоу "Дом-2" сообщила, что интимный недуг поразил 21-летнего Алексея
Кудряшова.
По ловам Котковой, Кудряшев не скрывает, что заразен.
Алексей говорил, что уже проходит лечение у специалиста. Интересно, что получил
он венерический недуг от своей возлюбленной – 29-летней Анастасии Ивановой,
которая, по слухам, подцепила заболевание от другого участника шоу "Дом-2" 25-летнего
Владислава Иванова.
Примечательно, что Кудряшов, зная о своем состоянии, соблазнил
еще одну жительницу телестройки 27-летнюю Анастасию Балинскую. Теперь девушка
тоже вынуждена посещать дерматовенеролога.
Чем именно болеют звезды Настя Коткова не
уточнила, однако поспешила заметить, что сама она абсолютно здорова. Девушка
отказалась от интима с Алексеем Кудряшовым так как знала о его проблемах со
здоровьем.
Для любовных утех, как недавно выяснилось, Настя Коткова выбрала
Захара Саленко, который на
тот момент встречался с Яной Шафеевой. Последняя, естественно, узнала об измене
возлюбленного, и устроила скандал. Саленко пришлось оправдываться, он заявил,
что с Котовой спал не он, а Кудряшов. После этого экс-участнице и пришлось рассказать о
венерических проблемах Алексея.