Бывшая жительница телестройки Настя Коткова рассказала о проблеме, которая коснулась многих участников проекта. Оказывается, звезды шоу Дом-2 заразились друг от друга венерической болезнью.

Бывшая жительница телестройки Настя Коткова рассказала опроблеме, которая коснулась многих участников проекта. Оказывается, звезды шоу "Дом-2"заразились друг от друга венерической болезнью.Настя Котова, общаясь с подписчиками в "Инстаграм", сообщила,что некоторые участники реалити-шоу испытывают серьезные проблемы со здоровьем.Экс-жительница шоу "Дом-2" сообщила, что интимный недуг поразил 21-летнего АлексеяКудряшова.По ловам Котковой, Кудряшев не скрывает, что заразен.Алексей говорил, что уже проходит лечение у специалиста. Интересно, что получилон венерический недуг от своей возлюбленной – 29-летней Анастасии Ивановой,которая, по слухам, подцепила заболевание от другого участника шоу "Дом-2" 25-летнегоВладислава Иванова.Примечательно, что Кудряшов, зная о своем состоянии, соблазнилеще одну жительницу телестройки 27-летнюю Анастасию Балинскую. Теперь девушкатоже вынуждена посещать дерматовенеролога.Чем именно болеют звезды Настя Коткова неуточнила, однако поспешила заметить, что сама она абсолютно здорова. Девушкаотказалась от интима с Алексеем Кудряшовым так как знала о его проблемах создоровьем.Для любовных утех, как недавно выяснилось, Настя Коткова выбралаЗахара Саленко, который натот момент встречался с Яной Шафеевой. Последняя, естественно, узнала об изменевозлюбленного, и устроила скандал. Саленко пришлось оправдываться, он заявил,что с Котовой спал не он, а Кудряшов. После этого экс-участнице и пришлось рассказать овенерических проблемах Алексея.