Самое опасное место в квартире - кухонная раковина. Конкуренцию ей составляет столешница. В целом же кухня - рассадник опасных микроорганизмов.

В раковинах люди размораживают сырое мясо или моют птицу перед приготовлением, в дальнейшем же опасные микроорганизмы распространяются по всей кухне, заявил профессор кафедры общественного здравоохранения Университета Аризоны Чарльз Герб.Столешница, губки для мытья посуды, тряпки и полотенца – самые грязные предметы на кухне, подчеркнул ученые. На разделочной же доске, по его словам, микробов больше, чем на сиденье унитаза – это показали результаты недавних исследований, сообщает CNN.