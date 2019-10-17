Украинская сторона приступила к разработке новой ракеты большой дальности. Сообщается, что этому поспособствовало желание властей установить господство на Черном море.

Украинская сторона приступила к разработке новой ракеты большой дальности. Сообщается, что этому поспособствовало желание властей установить господство на Черном море.Снаряд будет обладать большим радиусом поражения. Конструкторы рассчитывают, что основное ее действие будет направлено на разрушение кораблей противника. Именно с ее помощью Незалежная намерена взять под контроль акваторию прилегающего к границам России моря."Специалисты украинского конструкторского бюро „Южное“ представили макет сверхзвуковой ракеты ''Блискавка'' (''Молния'' с укр. – прим.ред.) и официально рассекретили программу разработки сверхзвуковых противокорабельных ракет большого радиуса действия", – издание URA со ссылкой на китайский интернет-портал Sohu.Конструкторы уверяют, что "Молния" будет превосходить российские Х-31 по всем параметрам. По данным киевских экспертов у ракеты будут увеличена скорость и дальность полета. Если такие показатели будут достигнуты, это оружие станет представлять собой большую военную силу.Как отмечает издание, с помощью "Блискавки" украинские власти намерены бросить вызов "безраздельно правящему Черноморскому флоту". Ракета будет иметь цилиндрический корпус и прямоточный двигатель.Стоит отметить, что на данный момент параметры российской ракетыХ-31 в модификации ПД такие. Максимальная дальность полета – 250 километров, скорость доходит до 1000 километров в час, хотя средняя находится в пределах 600-700 км/ч, по сообщению "Википедии". Может применяться при активном радиоэлектронном противодействии противника