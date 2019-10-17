Украинская сторона приступила к разработке ракеты большой дальности. Сообщается, что этому поспособствовало желание властей установить господство в Черном море.

Украинская сторона приступила к разработке ракеты большой дальности. Сообщается, что этому поспособствовало желание властей установить господство в Черном море.Снаряд будет обладать большим радиусом поражения. Конструкторы рассчитывают, что основное действие будет направлено на разрушение кораблей противника. Именно с его помощью Незалежная намерена взять под контроль акваторию прилегающего к границам России моря."Специалисты украинского конструкторского бюро "Южное" представили макет сверхзвуковой ракеты "Блискавка" ("Молния". – Прим. ред.) и официально рассекретили программу разработки сверхзвуковых противокорабельных ракет большого радиуса действия", – URA.ru со ссылкой на китайский портал Sohu.Конструкторы уверяют, что "Молния" будет превосходить российские Х-31 по всем параметрам. По данным киевских экспертов, у ракеты будут увеличены скорость и дальность полета. Если такие показатели будут достигнуты, это оружие станет представлять собой большую военную силу.Как отмечает издание, с помощью "Блискавки" украинские власти намерены бросить вызов "безраздельно правящему Черноморскому флоту". Ракета будет иметь цилиндрический корпус и прямоточный двигатель.Стоит отметить, что на данный момент параметры российской ракеты Х-31 в модификации ПД такие: максимальная дальность полета – 250 километров, скорость – до 1000 километров в час, хотя средняя находится в пределах 600-700 километров в час, по сообщению "Википедии". Может применяться при активном радиоэлектронном противодействии противника.