Украинские чиновники в очередной раз выставили себя в глупом свете. В этом уверен член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, прокомментировавший новые правила национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение.

Украинскиечиновники в очередной раз выставили себя в глупом свете. В этом уверен член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян, прокомментировавший новые правиланационального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение".Эксперт отметил, что в Незалежной отсекается сразунесколько ведущих украинских артистов, которые потенциально могли бы украсить "Евровидение"."В соответствии с новыми правилами украинского отбора, на этот конкурс больше несмогут поехать Верка Сердючка, Светлана Лобода, Ани Лорак, Иван Дорн, Maruv,Alekseev и многие другие исполнители, которые с успехом гастролировали, либовыступали на корпоративах в России в последние пять лет", – заявил эксперт вбеседе с "Дни.ру".Манукян убежден, что иначе как выстрелом в ногу этоназвать нельзя. "А кто поедет? Необстрелянная молодежь, которая участвовала ввокальных конкурсах или "профессиональная вышиванка" Олег Скрипка?",– негодует эксперт.По мнению собеседника издания, украинские чиновникисвоими новыми правилами по отбору на "Евровидение" устроили какое-толюдоедство. "Позор", – заключил Манукян.Отметим,ранее Украина представилановые правила национального отбора на . Принять участие в отборе смогут только те артисты иликоллективы, которые с 2014 года не выступали на территории России, а также непланируют концертной деятельности на территории нашей страны до финалаконкурса. Кроме того, к отбору не допустят тех, кто въезжал на территориюКрыма, передает агентство УНИАН.Напомним, в июле этого года стало известно, что Национальнаяобщественная телекомпания Украины запретила представлять страну на детском юным музыкантам, выступавшим в России после 1 января 2014 года.Новость вызвала широкий общественный резонанс.