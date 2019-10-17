Украинские
чиновники в очередной раз выставили себя в глупом свете. В этом уверен член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, прокомментировавший новые правила
национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение.
Украинские
чиновники в очередной раз выставили себя в глупом свете. В этом уверен член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, прокомментировавший новые правила
национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение".
Эксперт отметил, что в Незалежной отсекается сразу
несколько ведущих украинских артистов, которые потенциально могли бы украсить "Евровидение".
"В соответствии с новыми правилами украинского отбора, на этот конкурс больше не
смогут поехать Верка Сердючка, Светлана Лобода, Ани Лорак, Иван Дорн, Maruv,
Alekseev и многие другие исполнители, которые с успехом гастролировали, либо
выступали на корпоративах в России в последние пять лет", – заявил эксперт в
беседе с "Дни.ру".
Манукян убежден, что иначе как выстрелом в ногу это
назвать нельзя. "А кто поедет? Необстрелянная молодежь, которая участвовала в
вокальных конкурсах или "профессиональная вышиванка" Олег Скрипка?",
– негодует эксперт.
По мнению собеседника издания, украинские чиновники
своими новыми правилами по отбору на "Евровидение" устроили какое-то
людоедство. "Позор", – заключил Манукян.
Отметим,
ранее Украина представила
новые правила национального отбора на . Принять участие в отборе смогут только те артисты или
коллективы, которые с 2014 года не выступали на территории России, а также не
планируют концертной деятельности на территории нашей страны до финала
конкурса. Кроме того, к отбору не допустят тех, кто въезжал на территорию
Крыма, передает агентство УНИАН.
Напомним, в июле этого года стало известно, что Национальная
общественная телекомпания Украины запретила представлять страну на детском юным музыкантам, выступавшим в России после 1 января 2014 года.
Новость вызвала широкий общественный резонанс.