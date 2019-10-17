Украинские артисты, которые выступали в России с 2014 года, не будут допущены к национальному отбору Евровидения-2020. С соответствующим заявлением выступили в Национальной общественной телерадиокомпании страны.

Украинские артисты, которые выступали в России с 2014 года, не будут допущены к национальному отбору "Евровидения-2020". С соответствующим заявлением выступили в Национальной общественной телерадиокомпании страны.Отбор будет проходить с обновленными правилами. "В них внесены условия об ограничении выступлений конкурсантов в стране-агрессоре", — отмечается в сообщении. Участником национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет деятельности на территории России с 2014 года, а также не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала международного события. Кроме того, к отбору не будут допущены те, кто въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.Тому, кого допустят к участию в "Евровидении-2020", организаторы обещают финансовую поддержку при подготовке, поездке и пребывании на конкурсе.Заместитель председателя Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская прокомментировала данную ситуацию. Она надеется, что новые власти Украины вмешаются в ситуацию с запретом на участие в конкурсе, сообщает РИА Новости.По словам Поклонской, она любит музыку, ей нравятся украинские песни и исполнители, в этой стране много талантливых людей. Депутат от Крыма пообещала, что Россия не откажет в помощи украинским артистам, чьи права будут нарушены подобным запретом.Напомним, ранее Украина отказалась от участия в "Евровидении-2019". В финале национального отбора победила певица Maruv. Ей предоставили контракт, согласно которому она вынуждена отказаться от гастролей в России. Певица заявила, что чувствует давление и видит попытки заставить ее отказаться представлять свою страну на конкурсе. В итоге исполнительница не приняла такие условия. Группы Freedom-jazz girls band и Kazka, занявшие второе и третье места в результате отбора, также отказались выступать на "Евровидении".