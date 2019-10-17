В возрасте 68 лет скончался глава комитета по надзору и реформам палаты представителей США Элайджа Камммингс.

В возрасте 68 лет скончался глава комитета по надзору и реформам палаты представителей США Элайджа Камммингс, передает "Интерфакс".Как пояснили представители конгрессмена-демократа, он умер от осложнений, связанных с давним заболеванием. В октябре Каммингс проходил лечение в больнице и не принимал участия в работе конгресса.Каммингс, представлявший штат Мэриленд, был одним из членов конгресса, стоявших у истоков проводимого Палатой представителей расследования, цель которого — выяснить, есть ли основания объявлять импичмент президенту Дональду Трампу. Работу по этому вопросу ведут три комитета, в том числе, комитет, который возглавлял Каммингс. В частности, крайне активен глава комитета по разведке Адам Шифф.Кроме того, конгрессмен вел расследования и по другим вопросам, связанным с деятельностью Трампа, например — о работе в Белом доме родственников президента.При этом сам Трамп не скрывал неприязни по отношению к афроамериканскому конгрессмену. Он критиковал его работу, отмечая бедственное положение округа, который Каммингс представлял в палате представителей.