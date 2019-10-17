В аэропорту Шереметьево перед самолетом Boeing 747 в аэропорту Шереметьево выбежала лиса. Произошедшее попало в объектив камеры. На обнародованных кадрах видно, как самолет готовится ..

В аэропорту Шереметьево перед самолетом Boeing 747 в аэропорту Шереметьево выбежала лиса. Произошедшее попало в объектив камеры.На обнародованных кадрах видно, как самолет готовится взлетать, но тут на полосу выбегает лиса. Пилоты воздушного судна пропустили животное, сообщает . Сначала зверь не спешил пересекать полосу, но как только рев двигателей усилился, бросился наутек.