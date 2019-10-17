В Аргентине предъявили обвинения троим высокопоставленным офицерам в рамках дела об аварии на подводной лодке San Juan.

В Аргентине предъявили обвинения троим высокопоставленным офицерам в рамках дела об аварии на подводной лодке San Juan. Два года назад в этой трагедии погибли 44 моряка, напоминает телеканал "Россия 24".По решению судьи, через неделю на допрос должны явиться экс-глава штаба подводных сил, а также бывший глава оперативного отдела и ответственный за логистику флота. Местные СМИ не исключают, что обвиняемых будет еще больше.Вызванные военные подписали разрешение на выход подлодки с базы в последнее плавание. В ноябре 2017 года связь с субмариной была потеряна. Позже ее нашли затонувшей на глубине 900 метров. В поисках принимала участие и Россия. Вероятно, на San Juan произошло короткое замыкание, затем последовал взрыв. Погибли все, кто был на борту подлодки.