По предварительным данным, виновник ДТП - водитель Мазды

Вечером 16 октября во Владимире на Рокадке произошло столкновение легкового автомобиля «Mazda 6» с грузовой фурой. По словам свидетелей, водитель Мазды не заметил припаркованную спереди фуру и врезался в неё на высокой скорости.По предварительным данным, виновник ДТП - водитель Мазды. От столкновения корпус его машины получил сильные повреждения. Очевидцы сообщают, что внутри, помимо водителя, находился грудной ребёнок, получивший серьёзные травмы.Пострадавшие были доставлены в больницу. Ожидается официальная информация от ГИБДД.