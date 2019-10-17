В Берлине прокурдские активисты ворвались на брифинг правительства Германии, который проходил в федеральном доме прессы, развернув плакаты, на которых было написано Агрессия и этнические чистки на севере Сирии при германском участии. Остановим эту войну!

В Берлине прокурдские активисты ворвались на брифинг правительства Германии, который проходил в федеральном доме прессы, развернув плакаты, на которых было написано "Агрессия и этнические чистки на севере Сирии при германском участии. Остановим эту войну!"Как передает телеканал "Россия 24", протестующие ошиблись адресом – турецкое правительство заседает, как известно, в Анкаре.Ведущий брифинга попросил активистов покинуть помещение, после чего вызвал полицию. Через 10 минут после инцидента участники акции покинули здание.В 2018 году вход в федеральный дом прессы был ужесточен после проникновения прокурдских активистов.