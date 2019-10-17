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<a href="https://33live.ru/novosti/17-10-2019-v-dagestanskom-sele-pyat-chelovek-gospitalizirovany-s-sibirskoj-yazvoj.html" target="_blank">В дагестанском селе пять человек госпитализированы с сибирской язвой</a> - В Минздраве Дагестана сообщили о том, что в селе Новокули пять человек госпитализированы с диагнозом сибирская язва. По данным Роспотребнадзора, причиной заражения стал контакт с больным бычком, убитым без предварительного ветконтроля в личном подсобном хозяйстве.