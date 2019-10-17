По информации испанских СМИ, в Каталонии в ходе акций протеста против вынесения приговора местным политикам, причастных к организации референдума о независимости региона 2017 года, пострадали, как минимум, 74 человека.

По информации испанских СМИ, в Каталонии в ходе акций протеста против вынесения приговора местным политикам, причастных к организации референдума о независимости региона 2017 года, пострадали, как минимум, 74 человека.Как сообщалось, в течение минувшего вторника, 15 октября, в автономной области проходили манифестации, участники которых перекрывали автодороги и железнодорожные пути, а вечером во многих городах состоялись демонстрации у зданий представительств правительства Испании. Организаторами акций протеста стали выступающие за выход региона из состава королевства Национальная каталонская ассамблея и организация "Омниум културал", передает ТАСС.В Барселоне в митинге протеста приняли участие около 40 тысяч человек, часть из которых вела себя агрессивно по отношению к сотрудникам полиции. Так, скрывавшие лица под масками молодые люди стали бросать в сотрудников правоохранительных органов бутылки, банки, петарды, ограждения, пытались прорвать полицейское оцепление. Полицейские были вынуждены оттеснить правонарушителей, применив дубинки и резиновые пули. Также спецсредства применялись против манифестантов в Жироне, Льейде, Сабаделе и Таррагоне.