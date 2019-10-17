Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний ребенок.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний ребенок.Инцидент произошел в июле 2019 года. Мальчик выехал на проселочную дорогу на велосипеде, где его насмерть сбила машина. В настоящее время Следственный комитет по Кировской области расследует уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса России (нарушение правил дорожного движения). Следствием установлено, что за рулем транспортного средства находился действующий сотрудник полиции.Кировское издание Newsler сообщило, что в крови сбитого насмерть ребенка нашли алкоголь. Об этом рассказали родители погибшего мальчика, которые получили результаты судебно-медицинской экспертизы. Что касается водителя, он был трезв.Родители, получив результаты экспертизы, не смогли поверить, что в крови их ребенка мог быть алкоголь — содержание этанола в размере 0,51 промилле. Следователь пояснил, он мог появиться у ребенка от каких-либо продуктов, либо "это природное".Как отмечает Следственный комитет, результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников. Родители требуют объективного и всестороннего расследования, а также выражают опасения, что виновное лицо уйдет от установленной законом ответственности.Похожий инцидент произошел в апреле 2017 года в Балашихе. Местная жительница сбила насмерть 6-летнего мальчика. В крови ребенка обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Такой результат показала и повторная экспертиза. Спустя несколько месяцев суд опроверг данные экспертизы — кровь была взята ненадлежащим образом, туда попала грязь, что привело к процессу спиртового брожения.