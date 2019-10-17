В Сети отметили любопытную деталь, касающуюся истории о жизни певицы. В частности, автор книги описывает, как Жанна Фриске смотрит на себя, обнаженную, в зеркало.

В Сети отметили любопытнуюдеталь, касающуюся истории о жизни певицы. В частности, автор книги описывает,как Жанна Фриске смотрит на себя, обнаженную, в зеркало.На странность в новой книге об исполнительнице обратил вниманиеТелеграм-канал "Только никому". Написана она от первого лица и начинаетсясловами "Если вы это читаете, значит, меня уже нет".Автор публикации отмечает, что пишет "всю эту радость" друг артисткисценарист Геннадий Куркин. "То есть мужчина от лица Фриске рассказывает, какона смотрит на себя в зеркало, оценивает фигуру и торгуется с Жизнью(орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.), – отмечаетТелеграм-канал.В публикации приводятся цитаты из первой главы книги о ЖаннеФриске. "Я раздевалась донага и вставала у зеркала. Боже, как я хороша! Матоваякожа, белоснежные зубы, припухшие от слез веки и губы, серо-голубые глаза,чистая высокая шея, полная молока отяжелевшая грудь… мой разум и образ моихмыслей, все это с такой тщательностью собранное жизнью в мою неповторимуюженственность, теперь оказалось ей так вопиюще безразлично…", – говорится вкниге.Как писали "Дни.ру",книга выйдет под рабочим названием "Блестка". Некоторые ее фрагменты оказалисьв распоряжении Starhit. Автор описывает чувства узнавшей о своейстрашной болезни.Напомним, умерла летом 2015 года после полутора летборьбы с раком головного мозга. У артистки остался сын Платон. Мальчику сейчасшесть лет. Его воспитывает ДмитрийШепелев.