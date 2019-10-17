Следователи возбудили дело по факту гибели 15-летней девочки на перегоне Верево – Александровское, передает со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СК ..

Следователи возбудили дело по факту гибели 15-летней девочки на перегоне Верево – Александровское, передает со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Девочка переходила пути, когда ее сбила электричка. Подросток скончалась на месте, до приезда скорой.