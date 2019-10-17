В Москве полицейские задержали таксиста, который совершил разбойное нападение на пассажира и скрылся. Для поимки преступника в городе был введен план Перехват. В настоящее время злоумышленник доставлен в отделение для разбирательства.

В Москве полицейские задержали таксиста, который совершил разбойное нападение на пассажира и скрылся.Как сообщает ТАСС, в среду, 16 октября, в районе дома 10 по Тестовской улице преступник нанес пассажиру ножевое ранение, забрал его вещи и деньги, а затем скрылся на такси.Для поимки преступника в городе был введен план "Перехват". В настоящее время злоумышленник доставлен в отделение для разбирательства.