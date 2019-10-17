В Москве поймали врача, который прописывал пенсионерам гречку вместо лекарства. Он звонил старикам по телефону, представлялся медиком и сообщал, что у них серьёзное ..

В Москве поймали врача, который прописывал пенсионерам гречку вместо лекарства. Он звонил старикам по телефону, представлялся медиком и сообщал, что у них серьёзное заболевание.Злоумышленник уговаривал приобрести лекарство за сотни тысяч рублей, а потом исчезал. В пакете вместо медикаментов оказывалась крупа. Мужчину уже нашли. Он пойдет по статье о мошенничестве, пишет телеграм-канал "Hue".