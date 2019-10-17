Строительство планируют начать к 2021 году

В 2021-2023 годах в Муроме планируется строительство новой детской поликлиники в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы», сообщают в Белом доме.В данный момент идёт процесс передачи больнице земельного участка, площадью 0,7 га, прилегающего к территории Детской больницы Муромского округа. По завершении процедуры начнётся разработка проекта, деньги на которую выделят в 2020 году.По планам новая поликлинике будет способна принимать около 700 больных в день. Помимо участковых врачей-педиатров, там также будет диагностическая служба, отделение неотложной медицинской помощи и профилактики.