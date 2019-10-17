В Нижегородской области начались военные учения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Взаимодействие-2019.

В Нижегородской области начались военные учения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2019".В ближайшие два дня военные России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана проведут совместную операцию по предотвращению приграничного вооруженного конфликта. Это штурмы, десантирование, а на конечном этапе — ликвидация боевиков.В маневрах задействованы около трех тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц техники, сообщает телеканал "Россия 24".