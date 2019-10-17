В ночной Барселоне снова неспокойно: радикалы начали строить баррикады возле здания совета внутренних дел Каталонии. Они также поджигают автомобили и мусорные контейнеры.

В ночной Барселоне снова неспокойно: радикалы начали строить баррикады возле здания совета внутренних дел Каталонии. Они также поджигают автомобили и мусорные контейнеры.Ранее у здания совета прошел митинг, который закончился столкновениями активистов с полицией, передает РИА Новости. Стражей порядка закидали банками, камнями и бутылками. Полиция разгоняла радикалов с помощью дубинок. В митинге, организованном "Комитетом защиты республики", участвовали 22 тысячи человек.Беспорядки вспыхнули в Жироне, где радикалы напали на каталонскую полицию. И в Жироне, и в Барселоне митингующие требуют отставки советника внутренних дел женералитета Микеля Бука, который ранее осудил действия радикалов.Массовые протесты вспыхнули из-за того, что испанский суд приговорил 12 каталонских политиков-сепаратистов к тюрьме и штрафам. Их обвинили в причастности к незаконному референдуму в 2017 году.