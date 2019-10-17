В столице Франции полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона акции протеста пожарных. На демонстрацию вышли тысячи людей - они требуют повышение зарплаты и гарантию сохранения пенсий
<a href="https://33live.ru/novosti/17-10-2019-v-parizhe-buntuyut-pozharnye-policiya-razgonyaet-ix-vodometami.html" target="_blank">В Париже бунтуют пожарные, полиция разгоняет их водометами</a> - В столице Франции полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона акции протеста пожарных. На демонстрацию вышли тысячи людей - они требуют повышение зарплаты и гарантию сохранения пенсий
[url=https://33live.ru/novosti/17-10-2019-v-parizhe-buntuyut-pozharnye-policiya-razgonyaet-ix-vodometami.html]В Париже бунтуют пожарные, полиция разгоняет их водометами[/url] - В столице Франции полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона акции протеста пожарных. На демонстрацию вышли тысячи людей - они требуют повышение зарплаты и гарантию сохранения пенсий