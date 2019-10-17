В Перми бездомные собаки набросились на 80-летнюю женщину и растерзали ее на куски. Стали известны подробности жуткого происшествия. По данным , Пожилая женщина пошла на могилку своего ..

В Перми бездомные собаки набросились на 80-летнюю женщину и растерзали ее на куски. Стали известны подробности жуткого происшествия.По данным , Пожилая женщина пошла на могилку своего почившего питомца. На склоне у железнодорожных путей на старушку напала стая собак. Одежду и растерзанный труп россиянки обнаружили правоохранители. В пресс-службе администрации Перми высказали свою версию случившегося. "Однако никто не растерзал женщину на куски. Это домыслы источника, насколько [нам] известно, это не так", – заявили источники.