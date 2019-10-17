В Петербурге двое неизвестных изнасиловали студента из Болгарии. Преступление было совершено в заброшенном доме. Сам потерпевший рассказал, на него напали возле станции метро Проспект ..

В Петербурге двое неизвестных изнасиловали студента из Болгарии. Преступление было совершено в заброшенном доме.Сам потерпевший рассказал, на него напали возле станции метро "Проспект Большевиков" средь беда дня. Злоумышленники избили студента, а затем затащили его в заброшенное здание и надругались над ним. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют поступившую информацию, передает .