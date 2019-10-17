Правительство одобрило законопроект об отмене комиссий за переводы денег между клиентами одного банка в разных регионах - так называемый банковский роуминг. Документ уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Как это отразится на самих банках?

Правительство одобрило законопроект об отмене комиссий за переводы денег между клиентами одного банка в разных регионах — так называемый банковский роуминг. Документ уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Как это отразится на самих банках?Банковский роуминг останется в прошлом. То есть планируется отменить комиссию за межрегиональные переводы внутри одного банка. Правительство уже внесло в Госдуму соответствующий законопроект.Разработать эту инициативу ранее потребовал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он назвал подобное взимание комиссии "межрегиональной дискриминацией" и сказал, что она недопустима. О том, что комиссии быть не должно, еще в начале года говорили Центробанк, ФАС и Минфин.Специалисты называют сразу несколько положительных эффектов от отмены банковского роуминга. Деньги смогут свободно перемещаться на финансовом рынке страны. Это станет новым толчком к развитию безналичных платежей."Большинство российских банков это не особо заметят, потому что очень большую долю доходов такие комиссии приносят только Сбербанку. Если другие банки имеют такие комиссии, то они не привязаны к переводу из одного региона в другой", — рассказывает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.Как нам рассказали в самих банках, во многих из них банковский роуминг не существовал никогда в принципе."Внутри ВТБ для клиентов все переводы по номеру телефона были абсолютно без комиссии. По всем остальным переводам, которые внешние, есть комиссии. Но у нас есть мультикарты либо пакеты услуг, которые подразумевают бесплатные переводы определенным категориям", — объясняет Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов."Данный законопроект однозначно позитивно скажется на клиентах. Но, если говорить об "Открытии", на наш банк данный законопроект никак не повлияет, потому что все платежи и переводы у нас осуществлялись без комиссии", — отмечает начальник управления транзакционного бизнеса банка "Открытие" Дмитрий Бочеров.Сбербанк планирует в 2020 году отменить так называемый банковский роуминг. По словам главы кредитной организации Германа Грефа, уже год этот вопрос обсуждается с Федеральной антимонопольной службой. Сегодня 95 процентов всех межрегиональных переводов клиентов банка бесплатные. Комиссия существует для остальных 5 процентов. Сейчас размер комиссии таков: 1,5 процента при оформлении перевода в офисе и 1 процент — в мобильном приложении, на сайте и через банкоматы.Эксперты считают, что быстрой отмене "роуминга" мешает и еще не завершившийся перевод региональных отделений Сбербанка на единую IT-платформу. Также сейчас кредитная организация ищет замену доходам, которые приносят межрегиональные комиссии.В самом Сбербанке заговорили о переходе от комиссий за отдельные операции к пакетному обслуживанию клиентов. То есть предлагается платить не за одну транзакцию, а сразу за пакет и на определенный срок. Правда, этот вопрос только обсуждается. В кредитной организации подчеркивают: переход к такому варианту обслуживания не связан с проблемой комиссий.Сегодня более 75 процентов кредитных организаций не взимают комиссию за перевод денег между банковскими счетами физлиц, открытыми в одной организации. Эксперты уверены: банки сумеют компенсировать свои потери после отмены комиссий за межрегиональные переводы. Как вариант — они введут плату за дополнительные услуги."Подобная практика взятия комиссии более типична для зарубежных стран, где банки живут на комиссионном доходе. Основным доходом российских банков по-прежнему остается процентный доход как разница между стоимостью привлеченных и размещенных ресурсов", — комментирует ситуацию доцент кафедры Финансовые рынки РЭУ имени Г.В. Плеханова Максим Марков.Если новый закон об отмене "банковского роуминга" одобрят обе палаты парламента, он вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.