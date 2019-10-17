Стало известно, что в России вновь могут взлететь тарифы на ЖКХ. Дело в так называемом углеродном сборе.
Стало известно, что в России вновь могут взлететь тарифы на ЖКХ. Дело в так называемом "углеродном сборе".
Совет Федерации, впрочем, отклонил предложенный Минэкономразвития законопроект. Стоит отметить, что "сбор", по изначальной задумке, должен заставить раскошелиться только промышленные предприятия, если те нарушат норму выброса вредных веществ в атмосферу. Тем не менее, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) все равно обеспокоены.
Считается, что сбор может стать катализатором роста тарифов для населения. Кроме того, новый налог может поспособствовать увеличению темпов инфляции. В связи с этим, в правительстве планируют обсудить документ в ближайшие дни, издание FlashNord.
Стоит отметить, что в рамках закона предлагается установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий – 150 тыс. т СО2-эквивалента. В случае превышения установленных ограничений организация с 2025 года будет обязана выплачивать "углеродный сбор", "Известия".
Предприятие само должно будет проводить инвентаризацию и предоставлять властям отчет о выбросах парниковых газов. Тем не менее, такой исход событий может спровоцировать передачу недостоверных данных. Однако пока что в Минэкономразвития отказываются давать развернутые комментарии до обсуждения законопроекта. Оно состоится 18 октября.