Стало известно, что в России вновь могут взлететь тарифы на ЖКХ. Дело в так называемом углеродном сборе.

Стало известно, что в России вновь могут взлететь тарифы на ЖКХ. Дело в так называемом "углеродном сборе".Совет Федерации, впрочем, отклонил предложенный Минэкономразвития законопроект. Стоит отметить, что "сбор", по изначальной задумке, должен заставить раскошелиться только промышленные предприятия, если те нарушат норму выброса вредных веществ в атмосферу. Тем не менее, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) все равно обеспокоены.Считается, что сбор может стать катализатором роста тарифов для населения. Кроме того, новый налог может поспособствовать увеличению темпов инфляции. В связи с этим, в правительстве планируют обсудить документ в ближайшие дни, издание FlashNord.Стоит отметить, что в рамках закона предлагается установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий – 150 тыс. т СО2-эквивалента. В случае превышения установленных ограничений организация с 2025 года будет обязана выплачивать "углеродный сбор", "Известия".Предприятие само должно будет проводить инвентаризацию и предоставлять властям отчет о выбросах парниковых газов. Тем не менее, такой исход событий может спровоцировать передачу недостоверных данных. Однако пока что в Минэкономразвития отказываются давать развернутые комментарии до обсуждения законопроекта. Оно состоится 18 октября.