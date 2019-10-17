В нее она переехала из старого барака.

Ветерана тыла из села Советского в Северной Осетии выселят из квартиры, в которую она недавно переехала по программе переселения. Сейчас в ситуации разбираются следователи.По данным СМИ, 95-летняя ветеран Тайбат Гибизова перебралась вместе с семьей в новое жилье из барака. Но спустя некоторое время выяснилось, что у квартиры другие владельцы.Сообщается, что ветерана уговорил переехать в новое жилье бывший глава села, но оформить недвижимость предложил позже. Оказалось, что у квартиры есть другой владелец. Он дал семье время на переезд. Но переезжать им некуда, так как их барак уже снесли.В администрации заявили, что семья в списках на переселения не числится и помочь им не могут. Теперь в этой истории разбираются следователи. Региональный СК начал проверку."По указанию руководителя следственного управления по данному факту незамедлительно организована доследственная проверка", - сообщается на сайте СК.В рамках проверки будет дана правовая оценка "действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за произошедшее, и приняты все меры для восстановления нарушенных прав пожилой женщины".