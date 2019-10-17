В одном из учебных заведений Новосибирска нашли тело школьницы. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному факту. Сообщения о смерти девочки подтвердили в областном ..

В одном из учебных заведений Новосибирска нашли тело школьницы. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному факту.Сообщения о смерти девочки подтвердили в областном управлении Следственного Комитета России. Сейчас правоохранители работают на территории учебного заведения. Они выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет .