В Удмуртии задержаны местные жители, которые жестоко обращались со своей собакой. На них пожаловалась их соседка, проживающая в Игринском районе, сообщает Со слов женщины, ее соседи ..

В Удмуртии задержаны местные жители, которые жестоко обращались со своей собакой. На них пожаловалась их соседка, проживающая в Игринском районе, сообщаетСо слов женщины, ее соседи всячески издевались над животным, которое жило у них во дворе дома. Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу и обнаружили собаку с признаками побоев. Ветеринары установили, что псу нанесён существенный вред. Теперь его хозяевам грозит до пяти лет лишения свободы.