Он утверждал, что это была самооборона

В Юрьев-Польском вынесли приговор 33-летнему гражданину республики Беларусь, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, сообщают в прокуратуре по Владимирской области.Установлено, что 3 декабря 2018 года, обвиняемый вместе с другом выпивали дома у знакомой в Юрьев-Польском. Когда женщина хотела проводить гостей домой, они отказались уходить, из-за чего она позвала своих знакомых на помощь.Между гостями началась драка, в ходе которой обвиняемый взял нож и ударил каждого из «помощников». В ходе следствия подсудимый сетовал на то, что использовал нож для самообороны, так как его начали избивать. Однако экспертиза показала, что к нему не применяли никакого насилия.Юрьев-Польский районный суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в отбывании в колонии строгого режима.