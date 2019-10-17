Звезда сериала Универ Татьяна Рубцова опубликовала на своей странице в Инстаграм новый пост. Внешний вид актрисы крайне озадачил обеспокоенных фолловеров.

Звезда сериала "Универ" Татьяна Рубцова опубликовала на своей странице в "Инстаграм" новый пост. Внешний вид актрисы крайне озадачил обеспокоенных фолловеров.На снимке артистка предстала без макияжа и укладки. При этом вид у нее оказался очень болезненный."Сегодня День Рождения Оскара Уайльда, моего любимого писателя, выдающегося драматурга и поэта! ❤️✨Каждая женщина бунтарь по натуре, причем бунтует она исключительно против себя самой.✨Тот, кто оглядывается на свое прошлое, не заслуживает будущего.✨Искренность в небольших дозах опасна, а в больших – смертоносна", – процитировала Валентина любимого автора.За пару часов до этого она выложила в "Сторис" фотографию градусника. Оказалось, что звезда мучается от высокой температуры. Столбик термометра показал почти 38 градусов.Заботливые поклонники сильно забеспокоились о состоянии здоровья знаменитости. Они стали желать Рубцовой скорейшего выздоровления. Многие отметили, что несмотря на болезнь, актриса прекрасно выглядит."Естественна и обворожительна!" – отметила фанатка.Нашлись и те, кто поспешил написать очередную гадость. "Какая вы страшноватенькая без макияжа! Без обид!", "Вид больной!" – не унимались злопыхатели.