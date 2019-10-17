Вывод войск США из Сирии и начало военной операции турецкой против курдов стремительно меняет расклад на мировой геополитической доске. Санкционное давление со стороны США может подтолкнуть президента республики Реджепа Эрдогана к сближению с Москвой. Тогда не исключено, что турецкий лидер признает Крым российским.

Вывод войск США из Сирии и начало военной операции турецкой против курдов стремительно меняет расклад на мировой геополитической доске. Санкционное давление со стороны США может подтолкнуть президента республики Реджепа Эрдогана к сближению с Москвой. Тогда не исключено, что турецкий лидер признает Крым российским.Ситуацию усугубляют резкие заявления президента США ДональдаТрампа в адрес турецкого коллеги. "Они добавляют сейчас огромнойдестабилизации, и она будет не косвенно, а прямо влиять на черноморскийрегион", – сказал в эфире ютуб-канала News-Front украинский политикВиталий Волга.В эпицентр противостояния втягивается Крым, полагает он.После агрессивных заявлений США прогнозировать поведение Эрдогана становитсявсе сложнее. Волга не исключил, что турецкий лидер "выполнит ту угрозу,которую он постоянно западному миру выбрасывает, – признает Крым российским", -добавил политик.В середине октября Реджеп Эрдоган встретился с российскимидепутатами от Крыма Русланом Бальбеком и Натальей Поклонской и пожал им руки.Официальный Киев резко отреагировал на произошедшее и направил ноту протеста вадрес Анкары.не проводил отдельную встречу с крымскимидепутатами, а руки им пожал случайно, объяснил посол республики на УкраинеЯгмур Ахмет Гульдер. Его слова передала пресс-секретарь МИД Украины ЕкатеринаЗеленко.Ситуация вокруг Турции резко обострилась 9 октября, когдаЭрдоган объявил о начале военной операции против курдов на севере Сирии.Боевики так называемой Сирийской национальной армии при поддержке турецкихподразделений захватили несколько населенных пунктов и важную транспортнуюартерию.Вашингтон ввел против Анкары санкции. Трамп призвалзавершить военную операцию. В противном случае турецкому лидеру пригрозилиновыми последствиями.