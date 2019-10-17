Вывод войск США из Сирии и начало военной операции турецкой против курдов стремительно меняет расклад на мировой геополитической доске. Санкционное давление со стороны США может подтолкнуть президента республики Реджепа Эрдогана к сближению с Москвой. Тогда не исключено, что турецкий лидер признает Крым российским.
Вывод войск США из Сирии и начало военной операции турецкой против курдов стремительно меняет расклад на мировой геополитической доске. Санкционное давление со стороны США может подтолкнуть президента республики Реджепа Эрдогана к сближению с Москвой. Тогда не исключено, что турецкий лидер признает Крым российским.
Ситуацию усугубляют резкие заявления президента США Дональда
Трампа в адрес турецкого коллеги. "Они добавляют сейчас огромной
дестабилизации, и она будет не косвенно, а прямо влиять на черноморский
регион", – сказал в эфире ютуб-канала News-Front украинский политик
Виталий Волга.
В эпицентр противостояния втягивается Крым, полагает он.
После агрессивных заявлений США прогнозировать поведение Эрдогана становится
все сложнее. Волга не исключил, что турецкий лидер "выполнит ту угрозу,
которую он постоянно западному миру выбрасывает, – признает Крым российским", -
добавил политик.
В середине октября Реджеп Эрдоган встретился с российскими
депутатами от Крыма Русланом Бальбеком и Натальей Поклонской и пожал им руки.
Официальный Киев резко отреагировал на произошедшее и направил ноту протеста в
адрес Анкары.
не проводил отдельную встречу с крымскими
депутатами, а руки им пожал случайно, объяснил посол республики на Украине
Ягмур Ахмет Гульдер. Его слова передала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина
Зеленко.
Ситуация вокруг Турции резко обострилась 9 октября, когда
Эрдоган объявил о начале военной операции против курдов на севере Сирии.
Боевики так называемой Сирийской национальной армии при поддержке турецких
подразделений захватили несколько населенных пунктов и важную транспортную
артерию.
Вашингтон ввел против Анкары санкции. Трамп призвал
завершить военную операцию. В противном случае турецкому лидеру пригрозили
новыми последствиями.