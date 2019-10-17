Он признался, что его избивали и засунули туалетный ёршик в задний проход

Координатор регионального управления Gulagu.net Борис Ушаков направил жалобу президенту РФ Владимиру Путину на то, что в исправительной колонии строгого режима №7 во Владимирской области пытали заключённого.15 октября местный заключённый, недавно переведённый в тюрьму региона, рассказал своему адвокату о том, что его жестоко пытали надзиратели. По его словам, 8 человек в масках сначала избивали его, водили половым членом по лицу, а затем вставили туалетный ёршик в задний проход. Адвокат Елена Логинова отметила, что на теле потерпевшего много гематом и других следов пыток.Сообщается, что помимо Владимира Путина, Борис Ушаков также направил жалобу генпрокурору Юрию Чайке, председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкин и, директору ФСБ Александру Бортникову.Жалобы были получены в ведомствах. Проверка должна начаться в ближайшее время.