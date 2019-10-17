В древнерусских подпольях жилищ археологи обнаружили классический вещевой набор домонгольского периода.

На месте разобранных старых домов № 11 и 13 за Областным наркологическим диспансером на улице Летнеперевозинской завершаются охранные археологические раскопки на площади 900 кв. метров. Именно таким образом в старой части Владимира по законодательству должны готовиться площадки под новое строительство. Об особенностях прослеженного древнерусского культурного слоя рассказывает Светлана Очеретина, ведущий специалист Владимирского областного центра археологии при ВлГУ.- Прямо слоя древнерусского времени у нас здесь нет. Но Древняя Русь представлена отдельным ямами. И то, что они здесь присутствуют, достаточно хорошо, потому что это говорит о том, что территории Владимира была не только в границах его оборонительных укреплений вот в древнерусское время. Был еще и неукрепленный посад на территории улиц Летнепервозинская, Николо-Галейская. Здесь на всех раскопах встречаются древнерусские постройки, то есть, может быть, неплотное заселение, не такое, как в самом городе, но здесь все-таки люди жили еще в домонгольскую эпоху.В древнерусских подпольях жилищ археологи обнаружили классический вещевой набор домонгольского периода: фрагменты стеклянных браслетов, импортное шиферное пряслице из города Овруч (Западная Украина), ножи, ключ от цилиндрического замка и самый интересный предмет этой коллекции — необычной формы абсолютно целый сосуд, сохранившийся на дне ямы. Среди найденных предметов поздних культурных слоев археологи выделяют редкую серебряную монету эпохи Ивана Грозного — чешуйку хорошей сохранности. На одной ее стороне изображен всадник с копьем, на другой стороне выполнена надпись «Царь, великий князь всея Руси».Ольга Романова "Радио России-Владимир"