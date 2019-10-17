Работами займётся спортивный центр «Молодёжный»

Во Владимире обновят три хоккейных корта. Работами займётся спортивный центр «Молодёжный».Новые коробки планируют установить на улице Кубышева, 54 на проспекте Строителей и на проспекте Ленина, 43. В планы входит установка новых, современных коробок, борта которой сделаны из влагостойкой и ударопрочной фанеры. Стоимость одной такой составляет 600 тысяч.Зимой, по словам пресс-службы администрации города Владимира, на этих кортах будут проводиться различные спортивные мероприятия.