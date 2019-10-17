Редчайшей библии, напечатанной пять веков назад.

Редчайшей библии, напечатанной пять веков назад.Тексты священного писания напечатаны на церковнославянском языке, чтобы помочь простым людям "познать мудрость и науку". Издание этой Библии стало главным трудом жизни первопечатника Франциска Скорины. На момент своего создания она нарушала установленные правила - книга содержит тексты от издателя и даже гравюры с его изображением - и не была признана церковью. В одном переплете собраны пять начальных книг Ветхого завета, их называют "Пятикнижие Моисеево". До нашего времени дошли всего 519 книг, изданных просветителем. И одна из них хранится в фондах Владимиро-Суздальского музея.