Спортивный центр Молодёжный заменит три хоккейных корта во Владимире. Реконструкция ведётся силами работников центра.

Спортивный центр "Молодёжный" заменит три хоккейных корта во Владимире. Реконструкция ведётся силами работников центра. Новые хоккейные коробки появятся по следующим адресам: на улице Куйбышева, 54 (здесь работы уже практически завершены), на проспекте Строителей (тут идёт демонтаж старой коробки) и на проспекте Ленина, 43. Коробки современные, борта сделаны из влагостойкой и ударопрочной фанеры. Стоимость одного сооружения - 601 тысяча 500 рублей. Как рассказали нам в городской администрации, спортивный центр "Молодёжный" будет проводить на этих кортах зимой различные мероприятия."Радио России-Владимир"