Во Владимире открылась выставка одной книги. Редчайшей библии, напечатанной пять веков назад.

Во Владимире открылась выставка одной книги. Редчайшей библии, напечатанной пять веков назад. Тексты священного писания напечатаны на церковнославянском языке. Издание этой Библии стало главным трудом жизни первопечатника Франциска Скорины. На момент своего создания она нарушала установленные правила - книга содержит тексты от издателя и даже гравюры с его изображением - и не была признана церковью. В одном переплете собраны пять начальных книг Ветхого завета, их называют "Пятикнижие Моисеево". До нашего времени дошли всего 519 книг, изданных просветителем. И одна из них хранится в фондах Владимиро-Суздальского музея.