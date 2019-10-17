Уголовное преследование адвоката, обвиняемой в совершении смертельного ДТП, прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Уголовное преследование адвоката, обвиняемой в совершении смертельного ДТП, прекращено по нереабилитирующим основаниям. Сообщили сегодня в региональном Следкоме.Напомним, 15 марта прошлого года адвокат на «Опеле», следуя во Владимира, на 22 километре «М-7 Волга», не убедилась в безопасной скорости, не учла сложные дорожные условия и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Фольцвагеном». В результате столкновения пассажир «Опеля» - коллега и приятельница обвиняемой получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия. У 42-летней погибшей остался несовершеннолетний ребенок, опеку над которым взял супруг женщины.Потерпевшая сторона приняла извинения обвиняемой и заявила ходатайство о прекращении уголовного преследования по основанию примирения сторон.