Отбойник с большой дороги: разбирательства продолжатся в суде.

Водитель фуры, которая летом этого года врезалась в отбойник на трассе М7 в районе пересечения с бульваром Иванова, требует 700 тысяч рублей с - ивановского ДСУ-1, ведущего ремонтные работы на "Пекинке". по вине дорожников. Они вовремя не нанесли новую разметку. Водитель большегруза, ориентируясь на старую разметку, врезался в отбойник и серьёзно повредил машину. Ремонт обошёлся в 680 тысяч рублей, также истец рассчитал и судебные издержки. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 29 октября."Радио России-Владимир"