В нидерландском Апелдорне начался чемпионат Европы по велоспорту на треке. Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева выиграли золото в командном спринте.

В нидерландском Апелдорне начался чемпионат Европы по велоспорту на треке. Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева выиграли золото в командном спринте.В финале Анастасия и Дарья выиграли у германского дуэта Эмма Хинце и Ли Софи Фридрих. На третьем место хозяйки трека – гонщицы из Нидерландов Шанне Браспеннинкс и Кира Ламберинк.Анастасия и Дарья в шестой раз подряд выиграли первенство континента в командном спринте. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро девушки завоевали серебряные награды.