США пытаются навязать свою воле вопреки мнению народа Венесуэлы. С критикой политики Вашингтона выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В четверг, 17 октября, он провел переговоры с главой Учредительного собрания Боливарианской республики Диосдадо Кабельо.

США пытаются навязать свою воле вопреки мнению народа Венесуэлы. С критикой политики Вашингтона выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В четверг, 17 октября, он провел переговоры с главой Учредительного собрания Боливарианской республики Диосдадо Кабельо.Действия Соединенных Штатов председатель нижней палатыназвал недопустимыми. "Все должны объединяться с тем, чтобы противостоятьпопыткам создать однополярный мир и желанию править из одной страны, тем болеене имея на это никаких прав и нарушая тем самым все международныедоговоренности", – сказал Володин.Также он осудил ограничительные меры, которые Запад ввелпротив Венесуэлы. "Санкции, вмешательство во внутренние дела приносяткризисы, которые на земном шаре приобретают все большее количество участников",– подчеркнул законодатель.Володин отметил, что во внутренние дела России такжепытаются вмешаться извне. Он напомнил о недавних несанкционированных акцияхпротеста в Москве и других городах.Можно не соглашаться с властями, иметь другую точку зрения,но при этом быть патриотом, уверен законодатель. "А те, кто бегает по посольствам, ктофинансируются из‑за рубежаи пытается представить себя оппозиционером, никакогоотношения к оппозиции не имеет", – подчеркнул Володин.В свою очередь Диосдадо Кабельо поблагодарил Россию заподдержку. В первую очередь Боливарианская республика выстояла благодаря позицииМосквы, сказал парламентарий."Я думаю, из всех президентов мира самым популярным вВенесуэле является Владимир Путин, потому что он искренне верит всвободу народов, в их право на независимость, на самоопределение, наневмешательство в их дела", – подчеркнул законодатель.Он пригласил Володина посетить Венесуэлу и ее парламент.Спикер Госдумы принял предложение.В конце января США спровоцировали острый политический кризисв Венесуэле, признав президентом страны оппозиционного политика Хуана Гуайдо.Каракас обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Боливарианскойреспублики. Самоназванного главу государства признали многие страны Запада.Законные власти Венесуэлы заручились поддержкой Кубы, Китая, России и другихстран.