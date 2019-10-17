Не так давно в Екатеринбурге пропала молодая мать. Ее долго искали, и в итоге обнаружили труп. Теперь же стали известны подробности произошедшего.

Не так давно в Екатеринбурге пропала молодая мать. Ее долго искали, и в итоге обнаружили труп. Теперь же стали известны подробности произошедшего.Девушка отправилась 10 октября на встречу с потенциальными покупателями своего автомобиля "Ауди Q5". Тем не менее, вместо того, чтобы вернуться домой, Ксения К. была обнаружена мертвой в техническом колодце. Следователи выяснили, что сперва 27-летнюю молодую мать пытались задушить, но у злоумышленников ничего не вышло.Тогда убийцы нанесли Ксении несколько ножевых ранений. Отмечается, что следов изнасилования на теле убитой найдено не было. Впрочем, этот факт нисколько не смягчит наказание для преступников. На данный момент задержано трое подозреваемых, среди которых одна женщина. Один из них, рассказал, что о преступлении сообщники договорились заранее, тело убитой отвезли в укромное место на ее же автомобиле и сбросили в колодец, Пятый канал.Напомним, что родные вместе с полицией и волонтерами несколько дней искали пропавшую девушку. Сперва был обнаружен ее автомобиль со следами крови в салоне, после же нашли труп. Эту информацию подтвердили в местном отделении МВД, однако никаких подробных комментариев правоохранители не дают. Сейчас следователи выясняют полную картину произошедшего, а также мотивы злоумышленников.У зверски убитой девушки осталась девятилетняя дочь. Знает ли она о смерти матери, неизвестно. Тем не менее, уже объявлена дата похорон – Ксения будет погребена 18 октября в родном городе Каменск-Уральском.