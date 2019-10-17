Любые траурные мероприятия собирают массу зевак – на похороны и поминки люди часто приходят не скорби ради, и забавы для. Как на бесплатный спектакль. Не стала исключением и церемония открытия памятника Дмитрию Хворостовскому.

Любые траурные мероприятия собирают массу зевак – на похороны и поминки люди часто приходят не скорби ради, и забавы для. Как на бесплатный спектакль. Не стала исключением и церемония открытия памятника Дмитрию Хворостовскому.Конечно, на Новодевичьем кладбище в этот погожий день был аншлаг – журналисты, чиновники, поклонники, родные покойного. Но пришло немало и тех, кто пришел просто поглазеть: а как же выглядит вдова? Цветет и пахнет? Сильно ли постарели родители?Эти любопытные кумушки вряд ли назовут хоть одну арию из обширного оперного репертуара Дмитрия Хворостовского, вряд ли знакомы с фактами его биографии, вряд ли отличают ноту си от до. Но вот помыть кости чужим людям – медом не корми.Они же были и первые у накрытого театром "Геликон-опера" поминального стола с водкой, огурцами и пирожками, набивая сумки и вкушая в три горла за упокой души великого артиста."Вдова-то какая красивая, эффектная, модная... Сыночек как Хворостовского похож – одно лицо!.. Сколько же отвалили за такой памятник?... Пирожки с капустой хорошие, надо своему деду взять... Погода хорошая сегодня, дал господь... А тут же недалеко Гурченко похоронена, надо подойти... Зефира мало поставили, пожалели, видать... Налейте мне еще рюмку, помянуть хочется..." – примерно такими фразами зеваки обменивались на праздновании дня рождения Хворостовского на Новодевичьем кладбище.А под занавес две дамы прощались друг с другом странно: "Ты куда идешь в ближайшее время? Или встретимся теперь у Заворотнюк? Пишут, вроде, что скоро уже, хотя семья таит что-то"...