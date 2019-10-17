Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свой стартовый поединок на Кубке Кремля, в котором он одержал победу над Филиппом Кольшрайбером. Вторая ракетка России признался, что немец является для него неудобным соперником.

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свой стартовый поединок на Кубке Кремля, в котором он одержал победу над Филиппом Кольшрайбером. Вторая ракетка России признался, что немец является для него неудобным соперником."Последние три матча против Кольшрайбера я проиграл, поэтому для меня эта победа очень значима, — признается Хачанов, слова которого приводит официальный сайт турнира. – Все наши прежние матчи были напряженными, иногда по пять тай-брейков. Поэтому очень рад обыграть его"."Кольшрайбера можно назвать неудобным для меня соперником. Мне не очень нравится с ним играть, он все время обыгрывает меня в ключевых моментах. У него не очень удобная подача и в общем стиль его игры мне неудобен".Напомним, что Хачанов победил немца в трех сетах, и теперь в во втором круге Кубка Кремля россиянину предстоит сыграть против итальянца Андреаса Сеппи.