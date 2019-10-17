В Лас-Вегасе стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию. Главной интригой соревнований обещает стать 15-летняя россиянка Александра Трусова.

В Лас-Вегасе стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию. Главнойинтригой соревнований обещает стать 15-летняя россиянка Александра Трусова.Девушка будет выступать уже среди взрослых.Юная фигуристка удивляла всех сложностью своихпрограмм на юниорскомуровне. Теперь ей предстоит показать себя на первых крупных турнирах. АлександраТрусова в рамках Гран-при дебютирует в Канаде, а затем также выступит в Москве.Что касается признанных молодых звездроссийского фигурного катания Алины Загитовой и Евгении Медведевой, то напервый этап – американский старт Skate America они не поедут. Там Россиюпредставят СтаниславаКонстантинова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Всего в рамках серииГран-при запланировано шесть этапов. Финал состоится в Турине.Материал дополняется