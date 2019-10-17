В Лас-Вегасе стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию. Главной
интригой соревнований обещает стать 15-летняя россиянка Александра Трусова.
В Лас-Вегасе стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию. Главной
интригой соревнований обещает стать 15-летняя россиянка Александра Трусова.
Девушка будет выступать уже среди взрослых.
Юная фигуристка удивляла всех сложностью своих
программ на юниорском
уровне. Теперь ей предстоит показать себя на первых крупных турнирах. Александра
Трусова в рамках Гран-при дебютирует в Канаде, а затем также выступит в Москве.
Что касается признанных молодых звезд
российского фигурного катания Алины Загитовой и Евгении Медведевой, то на
первый этап – американский старт Skate America они не поедут. Там Россию
представят Станислава
Константинова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Всего в рамках серии
Гран-при запланировано шесть этапов. Финал состоится в Турине.
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