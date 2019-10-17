Усадьба Храповицкого из Владимирской области вошла в десятку самых интересных заброшенных усадеб России.

Усадьба Храповицкого из Владимирской области вошла в десятку самых интересных заброшенных усадеб России.Рейтинг на основе опроса пользователей соцсетей составил сервис бронирования жилья ТВИЛ_точка_РУ. Многие туристы приходят в восторг от архитектурных шедевров, несмотря на их подчас ветхое состояние. Усадьба Храповицкого оказалась на восьмом месте. Первые три занимают Усадьба Демидова в Санкт-Петербурге, Максимова дача в Севастополе и Усадьба Врангелей в Ленинградской области. А вот заброшенные усадьбы в Подмосковье набрали меньше всего голосов в опросе.