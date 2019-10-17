Ее помощники также услышали свой приговор

Октябрьский районный суд города Владимира вынес приговор 31-летней жительнице Коврова. Она признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере, сообщают в прокуратуре по Владимирской области.С октября 2018 по февраль 2019 осужденная, а также её подельники (двое мужчин и женщина) оставляли закладки с наркотиками на территории Владимира и Коврова. При задержании закладки были изъяты.Суд назначил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Остальные участники группы ранее получили свой приговор.