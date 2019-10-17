Речь идет о новом законопроекте о похоронном деле, который в том числе разрешает создание частных захоронений.

Законопроект "О похоронном деле", согласно которому в России могут появиться частные кладбища, внесен в правительство, сообщили " в среду в пресс-службе Минстроя России."Законопроект внесен в правительство", - сказали в пресс-службе, чьи слова приводит "Интерфакс".Минстрой подготовил законопроект "О похоронном деле", согласно которому в стране могут появиться частные кладбища, созданные на основе государственно-частного партнерства. У них будет частный оператор, который сможет получать прибыль за оказанные услуги. При этом оказывать ритуальные услуги смогут только те компании, с которыми заключены соглашения. Весной этого года глава Минстроя Владимир Якушев сообщал, что законопроект готов и находится на стадии обсуждения.